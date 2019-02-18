В США решили расследовать «паутину связей» Национальной стрелковой ассоциации с Россией

Конгрессмены США собрались расследовать «сложную паутину связей» между американской Национальной стрелковой ассоциацией (NRA) и Россией.

Два члена палаты представителей США – Тед Лиу и Кэтлин Райс – высказались о своих подозрениях в отношении Национальной стрелковой ассоциации, представители которой посетили Россию с визитом в конце 2015 года.

«Мы обеспокоены отсутствием прозрачности, продемонстрированной NRA в связи с поездкой в Москву в декабре 2015 года», – цитирует RT слова Лиу.

По его словам, опасения могут вызвать и «другие утверждения, которые касаются членов ассоциации и ее связи с Россией».

Напомним, визит в Москву ассоциации помогала организовывать арестованная в США Мария Бутина, так как она входила в правление российского НПО «Право на оружие». По словам Бутиной, неофициальные связи с NRA ей помог наладить американец Пол Эриксон, которого с россиянкой связывали романтические отношения. Сейчас Эриксон обвиняется в мошенничестве.