На Украине проведут аудит полученных при Порошенко от ЕС 15 млрд евро

Депутат партии «Слуга народа», представитель правительства Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что правительство должно провести аудит 15 млрд евро, полученных от Европейского союза с 2014 года.

«Вместо того, чтобы эффективно использовать эти деньги (выделенные Европой 15 млрд евро – прим. ВЗГЛЯД), мы теперь имеем негатив от Германии, от ЕС, которые спрашивают: «А 15 млрд евро что – мало?!» Нам фактически выставили счет, и теперь нам надо провести аудит, всесторонний, всеохватывающий, по каждой программе», – заявила Верещук в эфире телеканала «112 Украина», передает ТАСС.

Она отметила, что обратится к правительству по каждой программе, «чтобы пояснить Ангеле Меркель, немецкой прессе» и другим, почему выделенные Украине средства не были освоены.

«Как мы можем рассчитывать на их поддержку, когда, как оказывается, 15 млрд евро были выделены нам с 2014 года на разного рода программы, которые, например, включают поддержку культурных и образовательных сетей, поддержку общественных инициатив, направленных на решение общих проблем, энергоэффективность, развитие торговли и частного сектора, благоприятствование экономическому и социальному развитию. Где это все?» – добавила она, назвав выделенные средства «огромным шансом» для Украины, так как у самой страны нет возможности заложить в бюджет такие большие суммы.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают Европа и другие страны.

В Пентагоне сообщали, что власти США планируют дополнительно выделить Украине 141,5 млн долларов, которые пройдут в рамках программы инициативы по оказанию помощи в области безопасности.