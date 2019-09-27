Дано объяснение росту числа мошеннических звонков клиентам банков

Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц объяснил возросшее количество мошеннических звонков клиентам банков.

Лифшиц заявил, что мошенники становятся более изощренными – он покупают данные о пользователе и, например, видят остаток средств на его счетах, передает RT.

«Действительно (ситуация) становится сложной. В первую очередь это связано с недобросовестными работниками банка, которые помогают мошенникам. Это отдельная проблема», – добавил он.

Кроме того, мошенники могут использовать даркнет для незаконного приобретения данных клиентов банков.

Эксперт пояснил, что, поскольку мошенник знает персональные данные клиента, это вызывает доверие у пользователя, который считает, что ему звонят официальные представители учреждения.

Ранее стало известно, что в России зафиксирован вал мошеннических звонков клиентам банков.