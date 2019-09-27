В России зафиксирован вал мошеннических звонков клиентам банков

В России резко увеличилось количество звонков мошенников клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, сообщили СМИ.

По данным Банка России, за минувшее лето ЦБ направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тыс. номеров, с которых банковским клиентам поступали звонки от мошенников, сообщает «Коммерсант».

В результате операторы 218 раз блокировали номера, 59 раз устанавливали ограничение на финансовые сервисы, а в 198 случаях выявили подмену банковских номеров. При этом в более чем 2 тыс. случаев вообще не принимали никаких мер, из-за отсутствия правовых оснований, отмечает издание.

«Важно понимать, что статистика не показывает, сколько именно жалоб от клиентов-физлиц поступило, речь идет лишь о количестве телефонных номеров», – заявил первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

По его словам, на сообщения регулятора о мошеннических звонках, ссылаясь на закон «О связи», реагируют не все операторы.

Тем временем в Центробанке пообещали начать борьбу по нескольким направлениям, одно из которых будет заключаться в создании актуальной базы номеров операторов связи.

Напомним, в четверг Роскачество озвучило правила безопасности при работе с мобильным банком.