Роскачество озвучило правила безопасности при работе с мобильным банком

Специалисты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенников, если телефон привязан к банковскому счету.

В ведомстве рассмотрели ситуацию, когда мошенник покупает на черном рынке информацию о пользователях и обращается с этими данными и фиктивной доверенностью в отдаленный салон связи, чтобы перевыпустить сим-карту жертвы, передает РИА «Новости».

После перевыпуска сим-карты банк получает сведения о смене уникального идентификатора (IMSI) и блокирует операции до момента подтверждения перевыпуска через кодовое слово, которое знает только настоящий владелец карты.

Однако мошенники могут позвонить жертве и, представившись сотрудником банка, узнать нужную информацию или стимулировать к совершению определенных действий со своим счетом. Так злоумышленники могут распоряжаться средствами жертвы.

В связи с этим Роскачество и эксперты по кибербезопасности назвали несколько правил безопасности. В первую очередь следует запретить перевыпуск сим-карты без личного участия владельца или купить отдельную сим-карту для работы с мобильным банком и не разглашать ее номер. Также нельзя разглашать CVV-код, кодовое слово или код из смс ни по телефону, ни в чате с «сотрудником банка».

Специалисты рекомендуют внимательно следить за смс о блокировке сим-карт или их перевыпуске, игнорировать смс с просьбой перезвонить в банк по указанному номеру и не доверять собеседнику, представившемуся сотрудником банка. «Звоните в банк самостоятельно», – говорят эксперты.

Роскачество также напомнило, что не стоит выкладывать фотографии и сканы документов в соцсетях, а на всех используемых ресурсах лучше создавать сложные и разные пароли, а также следить за содержанием личных сообщений. «Помните, что все детали переписки могут достаться злоумышленникам», – предупреждает организация.

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