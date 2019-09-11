Роскачество рассказало, как отличить фальшивых благотворителей в Сети

Центр цифровой экспертизы Роскачества подготовил рекомендации: на что следует обращать внимание при сборе денег на благотворительные цели, чтобы избежать фальшивых благотворителей в интернете.

«Самое безопасное – жертвовать деньги через благотворительные фонды, причем большие и проверенные, а не переводить частным лицам», – отмечается в сообщении. Организация указывает, что настоящие фонды размещают прозрачные отчеты о собранных и потраченных средствах на своих сайтах, указывают актуальные контактные данные.

В случае переводов фондам стоит обратить внимание на их сайт. Поскольку он предполагает ввод персональных и платежных данных, страница должна иметь цифровой сертификат и передавать данные в зашифрованном виде. «Об этом свидетельствуют символы «https» и изображение «замочка» в адресной строке», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Там рекомендовали также не переводить деньги на банковские карты или счета физических лиц, электронные кошельки, поскольку настоящие благотворительные фонды никогда не будут собирать деньги таким способом. В случае перевода частному лицу, направлять деньги стоит только тем, кого знаешь лично.

При этом стоит предварительно позвонить и уточнить детали происшествия, поскольку злоумышленники могут взломать аккаунт человека, разместив сообщение о сборе денег.

«Если вас когда-то уже обманули, это не повод навсегда отвернуться от благотворительности. Стоит лишь разобраться в том, как правильно делать добрые дела и не «кормить» мошенников. Прежде чем перевести деньги, обязательно перепроверьте информацию, изучите сайт фонда», – рассказали в Роскачестве.

Напомним, во вторник эксперты Роскачества составили список продуктов, которые лучше не мыть перед приготовлением, в него вошли курица, мясо и грибы.