Роскачество посоветовало не мыть курицу, мясо и грибы

Эксперты Роскачества составили список продуктов, которые лучше не мыть перед приготовлением, в него вошли курица, мясо и грибы.

Как отмечают эксперты, в ходе мытья мяса патогенные бактерии не погибают, а вместе с каплями воды распространяются по кухне, угрожая тем самым здоровью. Так, в 25% случаев у людей, мывших птицу перед приготовлением, была диагностирована острая кишечная инфекция, вызванная сальмонеллой передает ТАСС.

По словам экспертов, вредоносные бактерии в мясе птицы можно уничтожить лишь путем длительной термообработки.

Также эксперты рекомендуют не мыть яйца, продаваемые в упаковке, поскольку скорлупа яиц имеет пористую структуру, которая защищает их от попадания внутрь микробов и может исчезнуть после мытья.

Также не имеет смысла мыть грибы, которые продаются в магазинах.

«Во-первых, их упаковывают, уже очистив от земли и грязи, а во-вторых – из- за воды они теряют значительную часть вкуса и аромата. Кроме того, хорошо впитывая влагу, грибы могут быстро испортиться», – сообщили в Роскачестве.

Одновременно специалисты напоминают, что некоторые продукты перед приготовлением, наоборот, необходимо мыть. Это касается фруктов и овощей, а также рыбы и риса. Кроме того, стоит замачивать перед приготовлением очищенный картофель и бобовые.

Напомним, в августе Роскачество назвало безопасный способ жарки картошки.

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