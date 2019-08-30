Роскачество назвало безопасный способ жарки картошки

Роскачество рассказало об образовании при обжаривании картофеля токсичного для организма акриламида и рекомендовало действия для минимизации его появления.

«О том, что при приготовлении картофеля фри или чипсов образуются канцерогены, слышали многие. А вот о том, что в этих и во многих других обжаренных и печеных блюдах содержится акриламид, стало известно сравнительно недавно. Акриламид давно используется в производстве полимеров и считается токсичным», – передает РИА «Новости» сообщение Роскачества.

Там добавили, что акриламид появляется при обжаривании или выпекании продуктов с крахмалом при температуре выше 120 градусов Цельсия.

«Основными группами пищевых продуктов, содержащих акриламид, является картофель фри, картофельные чипсы, кофе, пончики, кондитерские изделия, кукурузные хлопья (в виде палочек) – все эти продукты содержат крахмал и сахара. Но все же самое высокое содержание акриламида обнаружено в чипсах, жареном картофеле и картофеле, приготовленном во фритюре», – сообщает ведомство.

Чтобы минимизировать возможность появления акриламида в пище, эксперты рекомендуют очистить и подержать картошку перед жаркой в воде – от 1 до 2 часов, чтобы снизить количество крахмала и не стоит жарить или запекать картофель до коричневой корочки, а резать его надо толстыми ломтиками.

Напомним, во вторник Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук.

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