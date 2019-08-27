Роскачество предупредило об опасности покупки продуктов с рук

Покупка продуктов в несанкционированных точках продаж или изготовленных кустарным способом несет в себе потенциальную опасность, заявили в Роскачестве.

«Зачастую уже на этапе создания продукта кустарным методом он может быть заражен дизентерией, сальмонеллезом, стать источником ботулизма. А значит, продукт потенциально опасен пищевыми отравлениями и инфекционными заболеваниями», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что продукт, произведенный в домашних условиях, может быть опасен из-за нарушения рецептуры выработки.

«Возбудители кишечных инфекций достаточно быстро размножаются в молочной, мясной и рыбной продукции. Фермеры, как правило, не имеют специального образования и могут просто не обладать знаниями, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта», – добавили в Роскачестве.

В зону риска попали молочные, мясные, рыбные продукты, грибы и соления. При этом целый комплекс проблем связан и с упаковочной тарой, не соответствующей продукту и санитарно-гигиеническим требованиям.

В Роскачестве призвали также отказаться и от покупки товаров в подземных переходах, на остановках общественно транспорта, с машин или на стихийных развалах.

«У таких продавцов нет документов на реализуемую продукцию, разрешения на торговлю и медицинской книжки – все эти документы – гарантия безопасности потребителя», – рассказали в ведомстве.

В Ульяновске в результате отравления подсолнечным маслом, которое мужчина произвел для себя и своей семьи, скончались два человека, в больнице оказались 13 пострадавших. Врачи выявили в крови пациентов крысиный яд.

Напомним, ранее после отравления в Ульяновске в Самаре изъяли 200 литров масла.

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