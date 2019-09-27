Россия и Германия договорились обмениваться данными о военнопленных

Российский государственный военный архив (РГВА) и Федеральный архив Германии подписали соглашение о передаче данных в рамках проекта «Советские и немецкие военнопленные и интернированные», сообщили СМИ.

«Это совместный проект, в котором помимо РГВА участвуют Минобороны РФ и корпорация ЭЛАР, а с немецкой стороны – Германский исторический институт в Москве (ГИИМ), Федеральный архив и Немецкий союз по уходу за военными могилами», – цитирует «Коммерсант» директора РГВА Владимира Тарасова.

По его словам, соглашение позволит российской стороне получить документы «примерно на 500 тыс. военнопленных».

По данным Генштаба ВС России, во время Второй мировой войны в плен попали 4,5 млн человек, по другим данным - от 4 до 6 млн. Участниками Великой Отечественной войны их признали только в 1995 году, что во многом затруднило поиск и обработку архивной информации. С 2000 года на средства из бюджета ФРГ научно-исследовательскую работу проводил в основном Центр документации объединения «Саксонские мемориалы», который создал крупнейшую базу данных о примерно 700 тыс. советских военнопленных. Но к 2014 году эта работа оказалась практически заморожена.

Прорывом стали переговоры в 2016 году главы МИД России Сергея Лаврова и его тогдашнего коллеги Франка-Вальтера Штайнмайера. Нынешний совместный проект и должен устранить оставшиеся пробелы, а подписанное в Берлине соглашение – позволить его реализовать.

Исполнителем работ по оцифровке документов и созданию поисковых баз данных выступает российская корпорация ЭЛАР.

«В идеале наша цель – создать банк данных таким образом, чтобы при вводе данных «Иванов Иван Иванович, 1916 года рождения, из села Прохоровка» сразу же возникал весь его жизненный путь, заканчивая, допустим, если он погиб в немецком лагере, – названием этого лагеря, номером могилы и тем, где она находится», – заявил историк, научный сотрудник ГИИМ Дмитрий Стратиевский.

Напомним, в ноябре 2018 года из-за проблем с получением визы США три представляющих Россию члена американо-российской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести не смогли приехать на заседание в Вашингтон.