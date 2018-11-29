Трем членам комиссии по делам военнопленных от России не дали визы США

Из-за проблем с получением визы США три представляющих РФ члена американо-российской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести не смогли приехать на заседание в Вашингтон, сообщил помощник замминистра обороны генерал-майор запаса, а также заместитель сопредседателя комиссии Александр Кирилин.

«К сожалению, три человека у нас не приехали. И мы видели, что и [председатель комиссии с американской стороны генерал в отставке Роберт] Фоглсонг, и [директор агентства министерства обороны США по учету военнопленных и пропавших без вести Келли] Маккиг расстроены были этим обстоятельством, потому что до последнего момента они и [исполнительный секретарь американской стороны комиссии] Джеймс Коннел были уверены, что визы будут, их тоже уверяли, что они будут», – приводит его слова РИА «Новости».

Кирилин подчеркнул, что это стало «выстрелом в ногу» для представителей США в комиссии. «Не приехали три руководителя группы. Из-за этого, может быть, что-то осталось недосказанным», – продолжил он.

По словам генерала, Фоглсонг пообещал встретиться с людьми в Белом доме и Госдепе, чтобы такие обстоятельства не повторялись.

Кирилин подчеркнул, что данная ситуация принесла больше вреда самим США, чем России.

Кроме того, генерал рассказал, что Москва передала Вашингтону на новом пленарном заседании совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести дополнительные данные о потерях США в ходе Второй мировой войны, передает ТАСС.

Эти данные касаются сбитых самолетов в ходе боевых действий, из архивных документов 16-й воздушной армии, уточнил он, заметив, что позже оказалось, что американская сторона собиралась запросить у России эти документы.

По его словам, российская сторона, в свою очередь, в ходе пленарного заседания особенно активно интересовалась документами по перемещенным лицам, «тем гражданам, которые после освобождения Германии от нацистов не захотели возвращаться в Советский Союз по разным причинам, а эмигрировали в США и другие страны».

«Нас интересует, конечно же, то, что у нас числятся миллионы людей еще пока без вести пропавшими, было пять с лишним миллионов, два почти вернулись из плена, но до сих пор около 2 млн судеб мы не знаем еще, и нам это важно установить», – отметил представитель военного ведомства.

«Установить хотя бы их фамилии, что человек не пропал без вести, что человек был в плену, но потом не вернулся на Родину по каким-то идеологическим соображения», – добавил он.

Пленарное заседание совместной российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести прошло 28 ноября в Вашингтоне. Повестка дня заседания включала работу в четырех комиссиях: по Второй мировой войне, по холодной войне, по Вьетнаму и Северной Корее.

Комиссия создана в 1992 году по решению президентов России и США Бориса Ельцина и Джорджа Буша – старшего как площадка для взаимодействия двух стран с целью установления судеб военнослужащих, погибших или пропавших без вести в годы военных конфликтов.