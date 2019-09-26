«ВКонтакте» начал маркировать группы антипрививочников

Соцсеть «ВКонтакте» запустила инструмент против антипрививочников – при входе в группы, где подвергается сомнению необходимость вакцинации, теперь будет сообщаться о возможной недостоверности предоставляемой в сообществе информации.

Соцсеть при попытке зайти в группу, посвященной отказу от прививок, показывает предостережение с призывом почитать статью о вакцинах, подготовленную совместно со Всемирной организацией здравоохранения.

«Материалы сообщества могут быть опасны для Вашего здоровья. ВКонтакте предлагает ознакомиться с официальной позицией Всемирной Организации Здравоохранения касательно вакцинации», – говорится в этом предостережении.

Соцсеть «ВКонтакте» отмечает, что и дальше «будет работать над инструментами, которые помогут бороться с распространением недостоверного контента, потенциально опасного для жизни и здоровья», сообщают «Такие дела».

Список групп антипрививочников будут дополнять. Информацию о таких сообществах можно направлять в группу поддержки.

Аналогичную инициативу анонсировали в начале сентября в Facebook – соцсеть будет открывать окна со ссылками на медицинские ресурсы тем пользователям, которые ищут информацию на тему прививок.

По словам главы Фонда профилактики рака Ильи Фоминцева, Высшая школа онкологии подобрала для соцсети волонтеров – ординаторов и студентов старших курсов, которые помечают группы антипрививочной направленности специальной «черной меткой», которую им выдал ВК.

«Очень правильное движение, которое может стать хорошим примером для других гигантов», – написал Фоминцев в Facebook.

По его данным, следующим шагом будет аналогичная маркировка групп про «лечение рака содой/водкой/фракцией АСД».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему в России так много антипрививочников.