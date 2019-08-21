Почему в России так много антипрививочников?

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Россиянам не советуют спешно скупать доллары

Рубль может легко уйти к 70 за долларФото: Ohde/face to face/Global Look Press
Август перечеркнул все достижения рубля в первом полугодии: он достиг 67 рублей за доллар. Вся надежда теперь на российских экспортеров, которым надо продавать валюту, чтобы заплатить налоги. Мнения экспертов о будущем рубля разделились: одни ждут его возвращения к 64 за доллар, другие – наоборот, продолжения падения. И у них есть основания так полагать. Подробности...
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США и Франция пришли к исправлению ошибок в отношениях с Россией

Москва может вернуться в G8 в 2020 годуФото: Alexander Demianchuk/Reuters
Смягчение риторики западных лидеров по отношению к России вышло на новый уровень. По данным CNN, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «большой семерки» в следующем году. Более того, Трамп призвал вернуть и сам формат G8. На Украине такое развитие событий уже признали поражением. Почему «элитарному клубу» мировых держав стало остро не хватать России? Подробности...
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Чем Россия ответит США на заземление «Томагавков»

США задумали втянуть Россию в новую гонку вооруженийФото: defense.gov
Пентагон успешно испытал крылатую ракету «Томагавк» с установки наземного базирования, что запрещалось Договором о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Не исключено, что США захотят разместить «Томагавк» на суше в Азии и Европе, что может ознаменовать новую гонку вооружений. Чем это грозит и что этому может противопоставить Россия?  Подробности...
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Украинцы перепугали Прибалтику

На стройках не хватает инженеров и каменщиков, в автомастерских – слесарей и мотористов, в больницах – медсестер и врачейФото: Ints Kalnins/Reuters
В странах Прибалтики вплотную подошли к необходимости открыть границы для русскоязычных мигрантов из бывшего СССР. Массовый отток молодежи на Запад сделал концепцию мононационального государства нерентабельной – в Латвии и Литве банально не хватает рабочих рук. Но далеко не все готовы сменить привычный лозунг «Убирайтесь вон!» на «Добро пожаловать!». И особенно прибалтов беспокоят украинцы. Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Джон Болтон как пиарщик российских спецслужб

Никита Коваленко, политический обозреватель
Разведкой занимаются все страны мира, и уже не одну сотню лет. Чем могущественнее держава, тем сильнее ее разведка. Если верить русофобу Болтону, то российские разведчики работают даже лучше, чем советские. Ну и хорошо. Подробности...

Почему Пекин не может подавить протесты в Гонконге

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Гонконгские волнения – следствие ошибок китайской внутренней политики. Исправить их Пекину сейчас будет очень непросто. Идти на поводу у демонстрантов или разгонять их силой – оба варианта хуже. Подробности...
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Миссия государства – защита интересов мещанина

Сергей Худиев, публицист, богослов
Таково уж революционное восприятие реальности – есть мы, благородные борцы, и есть они, гнусные тираны. А всех остальных, обычных людей, просто не существует, это пустое место. Подробности...
Обсуждение: 96 комментариев
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      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
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          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
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              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              Почему в России так много антипрививочников?

              		   21 августа 2019, 19:45
              Фото: Артем Геодакян/ТАСС
              Текст: Алексей Яковлев

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              В июне 2019 года британский благотворительный траст Wellcome, финансирующий медицинские исследования, опубликовал отчет об отношении людей по всему миру к прививкам. 

              Российские показатели там оказались не самыми позитивными:

              – всего 77% россиян считают, что детей нужно прививать (92% по миру)

              – только 62% населения страны уверены в эффективности вакцинации (84%)

              – и лишь 50% думают, что прививки безопасны (79%).

              Все эти показатели, конечно, не критичны – есть случаи и похуже (Украина, например), но в любом случае они довольно тревожны. Каждый непривитый человек ставит под угрозу здоровье многих других. В таких случаях должен действовать общественный договор: все прививаются — значит все здоровы. Но система начала давать сбои – эпидемии кори, коклюша, дифтерии тому подтверждение. Казалось, что эти болезни остались в прошлом, заболеваемость снизилась почти до нуля. Не тут-то было. И виной всему отказ от прививок. 

              В январе 2019 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала свой последний пока доклад с главными угрозами человечеству. Наряду с изменением климата и Эболой там нашлось место и массовому отказу от прививок. Причем это произошло впервые – раньше проблема не казалась столь серьезной. 

              Отказ от прививок приводит к смерти 2-3 миллионов человек ежегодно, подсчитали в ВОЗ. И как минимум полтора миллиона из них могли бы выжить, если бы люди более ответственно подходили к вакцинации.  

              «Причин много. Это и самоуспокоенность, отсутствие доступа к вакцинам, недостаток информации – ключевые из них», – считают в ВОЗ.

              В России врачи основной причиной видят слабую информированность. То есть, люди попросту не знают, какие прививки нужны, когда их делать и зачем, надолго ли их хватит. Об их пользе тоже сообщают мало – если и всплывает в СМИ какая-либо информация, то в основном о побочных эффектах – довольно редких, на самом деле. Это в итоге и формирует в народе если не отторжение, то как минимум недоверие к вакцинации. 

              Причем интересно, что в мире группы населения с разным уровнем образования по-разному относятся к прививкам. И в разных странах картина может быть прямо противоположной. Например, в Восточной Европе чем образованнее человек, тем меньше у него уверенности в безопасности вакцинации. В Западной Европе все наоборот. 

              А Россия и тут стоит особняком. У нас, как оказалось, процент сомневающихся в безопасности вакцинации одинаков и среди не закончивших школу, и среди выпускников вузов. А вот в Африке, к примеру, доверие к прививкам куда выше, хотя и с информированностью, и с образованием дела там намного хуже, чем у нас. 

              «Я очень хорошо представляю ситуацию в Африке. Им там вождь племени сказал привиться – они и привились. Поэтому Африку в пример приводить не надо», – говорит Владимир Никифоров, д.м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова.

              Возможно, свою роль также сыграла и самоуспокоенность, о которой писали в ВОЗ. В советское время привики были обязательны и несколько поколений ни разу не сталкивались ни с оспой, ни с коклюшем, ни с корью. Это привело к тому, что люди попросту перестали их бояться. С развалом Союза развалилось и здравоохранение, и большинство занялось самолечением. Отголоски этого слышны до сих пор. «У нас каждый суслик – агроном. Все сами себе ставят диагнозы с помощью интернета, сами себя лечат, я сталкиваюсь с этим ежедневно», – говорит врач-инфекционист София Русанова. 

              По ее мнению, такой подход у россиян распространился и на прививки. А появилось все это, возможно, из недоверия к врачам. 

              Откуда взялось это недоверие – вопрос дискуссионный. Наверняка среди факторов были и слабость российской медицины 90-х, и бедность населения в целом. Роль денег, может, и невелика, но она есть – в исследовании Wellcome говорится о том, что чем богаче население страны, тем выше у него уровень доверия к докторам. 

              Как бы там ни было, Россия входит в топ-5 стран мира по числу исследователей. И среди этой пятерки у нее самый большой процент тех, кто совсем ученым не доверяет (14%). 

              В итоге получается так, что «во всем у нас оказываются виноваты врачи», говорит Никифоров: «Как ни включи телевизор – там врач-преступник. И попутно звучат вопли о том, что они «нас специально травят». Негатива по отношению к медикам сейчас действительно очень много, добавляет Русанова: «Я работаю больше 20 лет и чувствую это».

              Отдельная тема – антипрививочники. Насколько велико их влияние на матерей, сказать нельзя, но несмотря на то, что все международные институты давно и окончательно осудили отказ от вакцинации, в России продолжают издавать их книги, организовывать выступления, дают им слово в СМИ.

              И хотя Минздрав не так давно предлагал полностью запретить пропаганду отказа от прививок, до дела так и не дошло. В медицинских вузах продолжают работать преподаватели, рассказывающие студентам о вреде вакцинации, на полках магазинов можно найти книги о том, что «календарь прививок – главная ошибка XX века», а в интернете множатся соответствующие форумы. 

              То есть причин, по которым в России сохраняется  высокое число антипрививочников, может быть слишком много, и корни большинства лежат так глубоко, что добраться до них пока мало кому под силу. «Получается такой клубок. И я не знаю, как его распутать, честно говоря. У нас все очень сложно и неоднозначно. Мы вообще такая «мозаичная» страна...», – резюмировал Никифоров. 


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