Почему в России так много антипрививочников?

В июне 2019 года британский благотворительный траст Wellcome, финансирующий медицинские исследования, опубликовал отчет об отношении людей по всему миру к прививкам.

Российские показатели там оказались не самыми позитивными:

– всего 77% россиян считают, что детей нужно прививать (92% по миру)

– только 62% населения страны уверены в эффективности вакцинации (84%)

– и лишь 50% думают, что прививки безопасны (79%).

Все эти показатели, конечно, не критичны – есть случаи и похуже (Украина, например), но в любом случае они довольно тревожны. Каждый непривитый человек ставит под угрозу здоровье многих других. В таких случаях должен действовать общественный договор: все прививаются — значит все здоровы. Но система начала давать сбои – эпидемии кори, коклюша, дифтерии тому подтверждение. Казалось, что эти болезни остались в прошлом, заболеваемость снизилась почти до нуля. Не тут-то было. И виной всему отказ от прививок.

В январе 2019 года Всемирная организация здравоохранения опубликовала свой последний пока доклад с главными угрозами человечеству. Наряду с изменением климата и Эболой там нашлось место и массовому отказу от прививок. Причем это произошло впервые – раньше проблема не казалась столь серьезной.

Отказ от прививок приводит к смерти 2-3 миллионов человек ежегодно, подсчитали в ВОЗ. И как минимум полтора миллиона из них могли бы выжить, если бы люди более ответственно подходили к вакцинации.

«Причин много. Это и самоуспокоенность, отсутствие доступа к вакцинам, недостаток информации – ключевые из них», – считают в ВОЗ.

В России врачи основной причиной видят слабую информированность. То есть, люди попросту не знают, какие прививки нужны, когда их делать и зачем, надолго ли их хватит. Об их пользе тоже сообщают мало – если и всплывает в СМИ какая-либо информация, то в основном о побочных эффектах – довольно редких, на самом деле. Это в итоге и формирует в народе если не отторжение, то как минимум недоверие к вакцинации.

Причем интересно, что в мире группы населения с разным уровнем образования по-разному относятся к прививкам. И в разных странах картина может быть прямо противоположной. Например, в Восточной Европе чем образованнее человек, тем меньше у него уверенности в безопасности вакцинации. В Западной Европе все наоборот.

А Россия и тут стоит особняком. У нас, как оказалось, процент сомневающихся в безопасности вакцинации одинаков и среди не закончивших школу, и среди выпускников вузов. А вот в Африке, к примеру, доверие к прививкам куда выше, хотя и с информированностью, и с образованием дела там намного хуже, чем у нас.

«Я очень хорошо представляю ситуацию в Африке. Им там вождь племени сказал привиться – они и привились. Поэтому Африку в пример приводить не надо», – говорит Владимир Никифоров, д.м.н., профессор, зав. кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова.

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Возможно, свою роль также сыграла и самоуспокоенность, о которой писали в ВОЗ. В советское время привики были обязательны и несколько поколений ни разу не сталкивались ни с оспой, ни с коклюшем, ни с корью. Это привело к тому, что люди попросту перестали их бояться. С развалом Союза развалилось и здравоохранение, и большинство занялось самолечением. Отголоски этого слышны до сих пор. «У нас каждый суслик – агроном. Все сами себе ставят диагнозы с помощью интернета, сами себя лечат, я сталкиваюсь с этим ежедневно», – говорит врач-инфекционист София Русанова.

По ее мнению, такой подход у россиян распространился и на прививки. А появилось все это, возможно, из недоверия к врачам.

Откуда взялось это недоверие – вопрос дискуссионный. Наверняка среди факторов были и слабость российской медицины 90-х, и бедность населения в целом. Роль денег, может, и невелика, но она есть – в исследовании Wellcome говорится о том, что чем богаче население страны, тем выше у него уровень доверия к докторам.

Как бы там ни было, Россия входит в топ-5 стран мира по числу исследователей. И среди этой пятерки у нее самый большой процент тех, кто совсем ученым не доверяет (14%).

В итоге получается так, что «во всем у нас оказываются виноваты врачи», говорит Никифоров: «Как ни включи телевизор – там врач-преступник. И попутно звучат вопли о том, что они «нас специально травят». Негатива по отношению к медикам сейчас действительно очень много, добавляет Русанова: «Я работаю больше 20 лет и чувствую это».

Отдельная тема – антипрививочники. Насколько велико их влияние на матерей, сказать нельзя, но несмотря на то, что все международные институты давно и окончательно осудили отказ от вакцинации, в России продолжают издавать их книги, организовывать выступления, дают им слово в СМИ.

И хотя Минздрав не так давно предлагал полностью запретить пропаганду отказа от прививок, до дела так и не дошло. В медицинских вузах продолжают работать преподаватели, рассказывающие студентам о вреде вакцинации, на полках магазинов можно найти книги о том, что «календарь прививок – главная ошибка XX века», а в интернете множатся соответствующие форумы.

То есть причин, по которым в России сохраняется высокое число антипрививочников, может быть слишком много, и корни большинства лежат так глубоко, что добраться до них пока мало кому под силу. «Получается такой клубок. И я не знаю, как его распутать, честно говоря. У нас все очень сложно и неоднозначно. Мы вообще такая «мозаичная» страна...», – резюмировал Никифоров.