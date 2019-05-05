В Германии собрались штрафовать за отказ вакцинации от кори

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Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС

Российская нефть для Европы оказалась практически незаменимойФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Скандал с некондиционной российской нефтью, поступающей в Европу, спровоцировал не только ожесточенные дебаты в местных СМИ о том, «как нехорошо энергетически зависеть от Москвы», но и привел ко вполне осязаемым действиям. Страны ЕС готовы распечатать свои НЗ. Помощи ждать фактически неоткуда. США, например, смогут подвезти нефть не раньше чем через три недели. Встает вопрос: выживет ли Евросоюз в случае потери им России как поставщика нефти? Подробности...
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Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба

От нового министра обороны Великобритании – женщины – ждут большей жесткости, чем от мужчинФото: Dinendra Haria/Zuma/Global Look Press
Тереза Мэй наконец избавилась от русофобского министра обороны Гэвина Уильямсона, который предлагал Москве «отойти и заткнуться». Новым главой ведомства впервые назначена женщина, от которой – в лучших традициях британского руководства – ждут куда большей жесткости, чем от мужчин. Впрочем, любовью к России не отличается и Пенни Мордонт. Она видит в России угрозу мировому порядку. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Иван-дурак русского поля экспериментов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Традиционный русский герой – это Иван-дурак в том или ином отражении. Отражения перетекают и меняются, Иван-дурак поочередно выступает в амплуа везучего рубахи-парня, героя, трикстера. Все зависит от запросов эпохи. Подробности...
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Последний позорный список для России

Антон Крылов, журналист
Каспарову и компании нужно люстрировать, запрещать, тащить и не пущать. Они не способны к диалогу, только к самовлюбленному монологу. Они не способны пожелать здоровья политическому оппоненту – только наказания. Подробности...
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Уважаемый чешский суд публично обгадился

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Решение Конституционного суда Чехии о признании законным отказа в обслуживании в отеле россиянам, которые считают, что Крым наш, противоречит не только мировой судебной практике, но и самой логике права. Подробности...
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            В Германии собрались штрафовать за отказ вакцинации от кори

            5 мая 2019, 17:30

            Текст: Ольга Никитина

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            Детей дошкольного возраста, не имеющих прививки от кори, нужно исключать из детских садов, а их родителей – штрафовать, считает министр здравоохранения Германии Йенс Шпан; в интервью газете Bild am Sonntag он сообщил, что ведомство уже подготовило соответствующий законопроект.

            «Хотим защитить от кори всех детей, поэтому каждый, кто ходит в садик или в школу, должен быть привит. Так как посещение детских садов необязательно, то детей без прививок будут исключать», – приводит его слова ТАСС.

            Он пояснил, что школьников включить в законопроект не получилось, поскольку посещение среднеобразовательных учреждений в Германии является обязательным по закону.

            Германский министр уточнил, что тем, кто не привил детей школьного возраста, будет грозить штраф в размере до 2,5 тыс. евро.

            На ваш взгляд

             
            Должна ли быть запрещена пропаганда «антипрививочников»?


            Обсуждение: 28 комментариев

            Для вступления этого законопроекта в силу, его должен утвердить Бундестаг. Шпан рассчитывает, что это произойдет уже в 2019 году.

            Дискуссия о вакцинации детей ведется в Германии уже на протяжении нескольких месяцев. В этом году в Европе существенно выросла заболеваемость корью, причем лидером по этому показателю оказалась Украина. Немецкие законы не обязывают вакцинировать детей.

            В России заболеваемость корью также выросла в несколько раз. В Минздраве поясняли, что тенденция объясняется очень тяжелой эпидемиологической ситуацией вокруг страны, а также увеличением числа «антипрививочников».


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