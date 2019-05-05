В Германии собрались штрафовать за отказ вакцинации от кори

Детей дошкольного возраста, не имеющих прививки от кори, нужно исключать из детских садов, а их родителей – штрафовать, считает министр здравоохранения Германии Йенс Шпан; в интервью газете Bild am Sonntag он сообщил, что ведомство уже подготовило соответствующий законопроект.

«Хотим защитить от кори всех детей, поэтому каждый, кто ходит в садик или в школу, должен быть привит. Так как посещение детских садов необязательно, то детей без прививок будут исключать», – приводит его слова ТАСС.

Он пояснил, что школьников включить в законопроект не получилось, поскольку посещение среднеобразовательных учреждений в Германии является обязательным по закону.

Германский министр уточнил, что тем, кто не привил детей школьного возраста, будет грозить штраф в размере до 2,5 тыс. евро.

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Для вступления этого законопроекта в силу, его должен утвердить Бундестаг. Шпан рассчитывает, что это произойдет уже в 2019 году.

Дискуссия о вакцинации детей ведется в Германии уже на протяжении нескольких месяцев. В этом году в Европе существенно выросла заболеваемость корью, причем лидером по этому показателю оказалась Украина. Немецкие законы не обязывают вакцинировать детей.

В России заболеваемость корью также выросла в несколько раз. В Минздраве поясняли, что тенденция объясняется очень тяжелой эпидемиологической ситуацией вокруг страны, а также увеличением числа «антипрививочников».