Дорожник объяснил появление «Царь-асфальта» на трассе «Колыма»

Представитель подрядной организации объяснил, почему на трассе «Колыма» в Магаданской области ремонтируют дорогу, укладывая очень толстый слой асфальта. В Сети прозвали инновацию «Царь-асфальт».

Видео с заявлением представителя подрядчика на трассе «Колыма» опубликовано в группе «Росавтодора» в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, этот слой – не асфальт, а черный щебень, который используется для того, чтобы сделать хорошее основание и «исправить все провалы, все просадки».

«Почему такой слой? Потому что для того, чтобы выйти на проектные отметки и сделать дорогу ровной и красивой, нужно исправить все провалы в вечной мерзлоте. Дорога не ремонтировалась капитально с 80-х годов ХХ века», – сказал дорожник.

Он раскритиковал пользователей соцсетей за то, что им не нравится ремонт дороги в таком виде далеко от населенных пунктов, отметив, что ему это как раз нравится, потому что хочется поездить по нормальным трассам.

Ранее в Сети появились фотографии, на которых видно, что работники дорожной службы уложили асфальт толщиной в полметра. Причины не объяснялись. В соцсетях множество шуток на этот счет.