Кремль ответил на предложение Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Белоруссии о введении на территорию Донбасса миротворцев.

«Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны – самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он также напомнил, что «в тексте минских договоренностей, в планах действий такого пункта нет».

«Минские соглашения – это самодостаточный и основополагающий в плане внутриукраинского урегулирования документ», – продолжил Песков, отметив, что это единственный документ, который подписали и страны гаранты, и сама Украина, и представители непризнанных республик.

«Поэтому в данном случае не важно, с чем сравнивать минские договоренности, в данном случае важно, что урегулирование внутриукраинской проблемы может происходить исключительно путем выполнения тех обязательств, которые зафиксированы в Минских договоренностях», – пояснил пресс-секретарь.

Ранее Лукашенко заявил, что готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок украино-российской границы, если будет согласие сторон.