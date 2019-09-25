В стенограмме разговора с Трампом нашлись жалобы Зеленского на Меркель и Макрона

Президент Украины Владимир Зеленский не мог быть в восторге от идеи публиковать стенограмму его разговора с американским лидером Дональдом Трампом, так как «на 1000%» соглашается с президентом США в критике Германии и Франции.

«Теперь понятно, почему Зеленский был не в восторге от идеи публиковать записи. Трамп наезжает на Европу за то, что слабо работает на украинском направлении. Но он-то это и публично говорит. А вот Зеленский, который на публике расшаркивается перед Европой, соглашается с Трампом «на 1000%» и стучит на Меркель и Макрона», – написал политолог Владимир Корнилов в своем Facebook.

«Да, вы абсолютно правы. Не на 100%, а даже на 1000%. И я могу сказать вам следующее: Я говорил с Ангелой Меркель и встречался с ней. Я также встречался и говорил с Эммануэлем Макроном. Я сказал им, что они не делают столько, сколько должны в вопросе с санкциями. Они не соблюдают санкции. Они не делают так много, как им следовало бы, для Украины», – говорит Зеленский в стенограмме разговора.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским. В нем, в частности, Трамп критиковал Германию за оказание недостаточного содействия Украине. Он заявил, что «Германия почти ничего для Киева не делает».

Зеленский в разговоре также обвинил Германию и Францию в несоблюдении санкций в отношении России.

Накануне Трамп согласился рассекретить стенограмму разговора с Зеленским, который был, по его словам, «идеальным».

Разговор стал причиной, по которой в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа – президент США якобы добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против Джо Байдена и его сына шантажом, угрожая заблокировать военную помощь Украине.