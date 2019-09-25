Правительство Украины утвердило законопроект о рынке земли

Кабинет министров Украины утвердил законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Мы сегодня одобрили первый проект закона, первый из пакета о земельной реформе. Мы сегодня подадим его в парламент», – цитирует РИА «Новости» Гончарука.

В настоящее время на Украине действует мораторий на продажу сельхозземель.

Ранее украинский замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что Украина намерена конфисковывать землю, если ее купят граждане России или российские компании.

При этом большинство украинцев выступили против отмены моратория. Лишь 31% украинцев поддержали предложение властей отменить мораторий на куплю-продажу земли, против выступили 49,1%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский запланировал провести земельную реформу. Он намерен открыть рынок земли в 2020 году.