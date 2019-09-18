Большинство украинцев выступили против отмены моратория на продажу сельхозземель

Лишь 31% украинцев поддержали предложение властей отменить мораторий на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, против выступили 49,1%, свидетельствуют данные исследования социологической службы Центра Разумкова.

«Только 31% поддержали предложение относительно принятия закона о рынке земли и отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря 2019 года (не поддерживают 49%)», – говорится на сайте Центра.

В настоящее время на Украине действует мораторий на продажу сельхозземель.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский запланировал провести земельную реформу. Таким образом, он намерен открыть рынок земли в 2020 году.