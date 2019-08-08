Зеленский запланировал земельную реформу на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах провести земельную реформу. Таким образом, он намерен открыть рынок земли в 2020 году.

«В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, что уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн гектаров, которая является одной из лучших в мире по качеству», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

По его словам, после реформы ожидается приход турецких инвесторов на Украину. В настоящее время в стране действует мораторий на продажу сельхозземель.

Ранее глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что на Украине нужно снять мораторий на продажу земли, и его команда уже готовит законодательную базу. Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» считает, что снятие моратория может привести к риску потери суверенитета страны.

Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко грозил спалить Верховную раду из-за решения ЕСПЧ, признавшего нарушением прав человека мораторий на продажу сельхозземель на Украине.

Напомним, два года назад у здания украинского парламента собрался многотысячный митинг с призывами остановить внедрение рынка продажи земель сельскохозяйственного назначения, они просили продлить мораторий.