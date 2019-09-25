Украина пригрозила отнимать земли у россиян

Власти Украины намерены конфисковывать землю, если ее купят граждане России или российские компании, заявил украинский замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

По его словам, законопроект предусматривает постоянный мониторинг владельцев земли. Компания-покупатель или гражданин будут проверяться при регистрации «на предмет происхождения», передает агентство Liga.net.

«Если в рамках мониторинга станет известно, что какой-то россиянин или российская компания стала владельцем украинской земли, участок конфискуют», – заявил Высоцкий.

Также он отметил, что согласно опросам, лишь 7% владельцев земельных паев готовы его продать.

«Те, кто готов, хотят продавать свой ресурс уже знакомым компаниям, тем, с кем они уже работали. У них нет желания продавать паи иностранцам», – добавил замминистра.

В настоящее время на Украине действует мораторий на продажу сельхозземель.

Ранее большинство украинцев выступили против отмены моратория. Лишь 31% украинцев поддержали предложение властей отменить мораторий на куплю-продажу земли, против выступили 49,1%.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский запланировал провести земельную реформу. Таким образом, он намерен открыть рынок земли в 2020 году.