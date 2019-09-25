Рубль снизился к доллару и вырос к евро

Утром в среду рубль снижается к доллару и повышается к евро на фоне ухода инвесторов в защитные долларовые активы после роста политических рисков в США, заявляют эксперты.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.06 мск повышался на 7 копеек – до 64,05 рубля, курс евро снижался на 3 копейки – до 70,45 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

На «Форексе» евро снижается на 0,2%, до 1,0998 доллара.

Стоимость нефти утром снижается на 1,1% – до 62,38 доллара за баррель по марке Brent.

На фоне инициирования импичмента президента США Дональда Трампа доллар входит в категорию защитных активов, на которые может возрасти спрос со стороны инвесторов, заявляют аналитики компании Fxpro.

При этом дальнейшее укрепление валюты с нынешних уровней вблизи двухлетних максимумов к корзине из основных валют (и исторических максимумов к широкой торгово-взвешенной корзине) способно стать излишним препятствием для американской экономики и резко увеличить шансы ее рецессии.

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