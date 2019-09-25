Нефть подешевела на данных API по запасам сырья в США

Утром в среду стоимость нефти снизилась на фоне еженедельных данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в США, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.11 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,81%, до 62,59 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Стоимость ноябрьских фьючерсов марки WTI опускалась на 0,61%, до 56,94 доллара за баррель.

Давление на котировки оказывает статистика по запасам нефти в США: согласно данным API, запасы сырья за минувшую неделю увеличились на 1,4 млн баррелей.

Официальные данные управления энергетической информации минэнерго США будут опубликованы позднее в среду.

Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране снизились на 249 тыс. баррелей после роста на 1,06 млн баррелей неделей ранее.

Таким образом, цены на нефть продолжили негативную динамику вторника, вызванную опасениями относительно перспектив мировой экономики и спроса на нефть из-за нерешенного торгового конфликта между Китаем и США.

Американский лидер Дональд Трамп на генассамблее ООН во вторник подверг критике торговую политику КНР, а также заявил, что не будет заключать «плохую сделку» с Китаем.

Старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Хейли полагает, что именно заявления Трампа оказали давление на стоимость «черного золота», передает агентство Reuters.