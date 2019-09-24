Стоимость нефти снизилась из-за опасений за сырьевой спрос

Мировые цены на нефть уменьшаются во вторник утром из-за опасений за рост мировой экономики после слабой статистики, свидетельствуют данные торгов.

К 8.36 (мск) цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,46%, до 64,47 доллара за баррель, а стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть WTI – на 0,39%, до 58,41 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По мнению старшего рыночного аналитика CMC Markets Майкла МакКарти, слабые данные промышленной статистики по еврозоне и Японии возвращают внимание инвесторов к вопросу спроса на нефть.

Накануне были опубликованы данные по еврозоне. Там уточнялось, что индекс деловой активности в промышленности для еврозоны в сентябре достиг семилетнего минимума, а в Германии он упал до самого низкого значения за последние 10 лет.

Кроме того, для Японии он опустился до минимума с июня 2016 года – до 48,9 пункта с 49,3 пункта в августе. В итоге возник риск влияния ослабления мирового экономического роста на мировой спрос на нефть.

Также участники торгов продолжают следить за ситуацией по добыче нефти в Саудовской Аравии после атак на НПЗ 14 сентября, которые привели и приостановке производства и потере половины нефтедобычи. Однако в прошлый вторник Саудовская Аравия заявила о полном восстановлении поставок нефти.