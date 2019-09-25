Зеленский оценил ущерб для Украины от потери Крыма и Донбасса

Воссоединение Крыма с Россией, а также конфликт в Донбассе привели к тому, что Украина потеряла свыше 15% ВВП, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский заявил, что «устойчивому развитию» его страны мешают «внутриполитическая традиция» препятствовать «важным реформам», а также действия России. По словам Зеленского, нельзя ждать устойчивого развития, если нет «мира и безопасности».

Как заявил украинский лидер, потеряно «более 15% ВВП и 15% объемов промышленного производства». Он сказал, что Украина утратила 80% угольных шахт, 5 млрд долларов банковских активов и более 13 тыс. граждан, передает ТАСС.

При этом глава украинского государства выразил уверенность, что при поддержке «иностранных партнеров» Украина «вернет свои территории политическим путем». Он считает, что удастся «прекратить войну и установить мир».

Год назад Киев заявил о якобы понесенных страной «десятках миллиардов гривен прямых убытков» из-за неиспользования имущества в Крыму и Донбассе.

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