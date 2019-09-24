Дочь Заворотнюк обратилась с заявлением к СМИ

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые после слухов о раке у матери обратилась к СМИ.

«Журналисты, оставьте меня и мою семью в покое», – написала Анна в своем Instagram. Она также поблагодарила тех, кто оказывает поддержку семье и добавила, что читает все их сообщения.

Также она к посту прикрепила скриншот, на котором, по всей видимости, также запечатлено ее высказывание. В нем Анна опровергает слухи о том, что ей предлагалась многомиллионная выплата за выступление в программе телеведущего Андрея Малахова.

«Ни сам Андрей Малахов (которого наша семья знает лично), ни редакторы программы ко мне с таким предложением не обращались. Еще раз прошу журналистов относиться к фактам ответственно и не спекулировать вымышленными сенсациями. Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию», – говорится в тексте скриншота.

Напомним, по данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружена опухоль мозга. Она находилась в реанимации и была частично парализована. На прошлой неделе она пришла в себя, сообщалось, что она чувствует себя лучше, ее перевели из реанимации в обычную палату.