Лукашенко наградил Пугачеву орденом

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева награждена орденом Дружбы народов, соответствующий указ подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Певица удостоена этой награды за вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей. Об этом сообщает в агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Ранее Пугачева назвала будущую примадонну российской сцены.