Пугачева назвала новую примадонну России

Российская певица Алла Пугачева намекнула, что украинская исполнительница Светлана Лобода может стать ее преемницей.

В ролике, который Лобода опубликовала в своем Instagram, примадонна говорит: «Живи спокойно, страна. У тебя еще одна. Все остальные в тени».

При этом она указывает рукой на Лободу, которая начинает смеяться и закрывать лицо руками. В комментарии к ролику украинская певица поблагодарила Пугачеву за «благословление».

В комментариях поклонники Лободы согласились с тем, что она могла бы стать преемницей примадонны, назвав артисток «двумя легендами».

Другие наоборот заметили, что Лобода пресмыкается перед Пугачевой, и предположили, что примадонна просто решила подшутить.

Ранее Пугачева вместе Лаймой Вайкуле в соцсети обратилась ко «всем девушкам почтенного возраста» и дали им совет.