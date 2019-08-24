Пугачева дала совет своим ровесницам

Певица Алла Пугачева вместе Лаймой Вайкуле на своей странице в социальной сети обратилась ко «всем девушкам почтенного возраста».

«Желаем всем девушкам почтенного возраста ловить кайф от каждого мгновения жизни и не унывать в любых ее проявлениях, порою невыносимых», – говорится в ее сообщении в Instagram.

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Алла Пугачева почти все лето провела в Юрмале вместе мужем и детьми. По информации СМИ, звездная семья арендует дом по соседству с особняком Лаймы Вайкуле.