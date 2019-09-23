Мосгорсуд проверит законность приговора угрожавшему детям росгвардейцев блогеру

Мосгорсуд рассмотрит ходатайство блогера Владислава Синицы, осужденного на пять лет колонии за экстремизм, сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

«На 15 октября в 10.00 назначено в Мосгорсуде рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Пресненского районного суда», – приводит ее слова РИА «Новости».

В начале сентября Пресненский суд Москвы приговорил блогера Владислава Синицу к пяти годам колонии по обвинению в экстремизме из-за поста, расцененного экспертами как призыв к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. В суде блогер признался, что размещал в соцсетях под ником Макс Стеклов угрозы в адрес детей сотрудников Росгвардии.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что «дело Синицы» должно отрезвить многих тех, кто считает анонимность в интернете индульгенцией своим радикальным словам и поступкам.