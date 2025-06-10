Таможня США вновь задержала ученую с незадекларированным биоматериалом

Китайская ученая была задержана в аэропорту Детройта за контрабанду и ложь

Tекст: Ирма Каплан

«Хань – третий китайский ученый, которому за последние недели предъявлены обвинения в контрабанде незаконных биологических материалов», – пишет New York Post (NYP).

Пограничники обратили внимание на то, что приехавшая из Ухани Хан, отправляла из Китая четыре посылки, в которых, согласно судебным документам, «содержался биологический материал, относящийся к круглым червям».

Посылки отправлялись в 2024 и 2025 годах лицам, связанным с лабораторией Мичиганского университета. Хань лгала правоохранителям о содержимом посылок.

«Она также говорила, что в пакетах были пластиковые стаканчики, а не чашки Петри», – сказано в статье.

За последние недели это уже третий случай, когда китайским исследователям предъявляют обвинения в незаконном ввозе биологических материалов в США.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские власти обвинили исследователя из Гарварда Ксению Петрову в попытке незаконного ввоза в США неинфекционных эмбрионов лягушек и поместили ее в федеральную тюрьму.

До этого сотрудники таможни на территории аэропорта Бостона задержали прибывшую из России Ксению Петрову после обнаружения у нее биологического материала в виде эмбрионов лягушки.

Окружной суд штата Вермонт постановил, что решение иммиграционных властей США аннулировать американскую визу российской исследовательницы из Гарвардской медшколы Ксении Петровой незаконно.