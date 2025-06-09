Мединский: Если бы Украина хотела мира, договор был бы подписан

Tекст: Валерия Городецкая

Мединский отметил, что подготовленный к встрече в Стамбуле проект соглашения состоял из 19 страниц, а президент РФ Владимир Путин лично внес в него одно-два исправления, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что условия этого соглашения были для Киева «мягче», чем те, которые обсуждались впоследствии. По словам Мединского: «Если бы Украина хотела мира и принимала решения сама, договор был бы подписан».

Мединский рассказал, что после передачи проекта договора Владимиру Зеленскому в апреле 2022 года тот две недели не давал ответа. По его информации, вскоре после этого в Киев прибыли тогдашний премьер Британии Борис Джонсон, а также представители Госдепартамента и Пентагона США. После консультаций с ними Украина уведомила, что иностранные партнеры выступают против заключения соглашения с Россией.

Ранее Мединский заявил, что переговорщики с Украины в 2022 году были более самостоятельны. Он сравнил украинских переговорщиков с топ-менеджерами из корпорации.