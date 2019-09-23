Драка между охранниками и посетителями произошла в ТЦ в Петербурге

Драка произошла между посетителями и охранниками торгово-развлекательного комплекса в центре Санкт-Петербурга, один из пострадавших доставлен в больницу, сообщили в региональном главке МВД.

«От мужчины было принято заявление о том, что у заявителя и его знакомого произошел конфликт с охранниками ТРК, в ходе которого последние применили к ним физическую силу. Другой участник конфликта, 30-летний мужчина, с места происшествия был доставлен в медучреждение, где ему была оказана необходимая медпомощь», – передает ТАСС сообщение МВД.

Там не указали название торгового центра, но добавили, что по факту инцидента проводится проверка, которая установит всех участников конфликта.

Между тем, как сообщил источник в медицинских службах города, инцидент произошел в ТЦ «Галерея» на Лиговском проспекте в воскресенье вечером.

«Из ТЦ «Галерея» одного мужчину увезли в больницу с подозрением на сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В удовлетворительном состоянии позже его отпустили», – сказал источник.

Напомним, в июле массовая драка с поножовщиной произошла в воронежском торговом центре.