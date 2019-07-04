Массовая драка с поножовщиной произошла в воронежском торговом центре

В воронежском торговом центре «Галерея Чижова» произошла массовая драка с поножовщиной, полиция возбудила уголовное дело, сообщает Главное управление МВД региона.

«Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что около 15.30 (3 июля – прим. ВЗГЛЯД) в помещении торгового центра потерпевшие встретили троих граждан, с некоторыми из которых ранее были знакомы. Между мужчинами возникла ссора, перешедшая в драку. В ходе конфликта 25-летний подозреваемый нанес несколько ударов «заточкой» своим оппонентам, после чего скрылся в сопровождении двух своих знакомых», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Всего в конфликте участвовало шестеро мужчин. 31-летний пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, 20-летний – резаную рану грудной клетки, 19-летний – резаную рану предплечья, уточняет ГУМВД.

Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили потерпевших и очевидцев происшествия, что позволило установить приметы подозреваемых.

«Полицейские задержали подозреваемого в совершении данного противоправного деяния и еще двоих участников конфликта для выяснения всех обстоятельств происшествия», – говорится в сообщении.

В отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», заключило ведомство.

В среду в тюменском торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба, посетителей ТРЦ эвакуировали, позднее были задержаны участники конфликта.