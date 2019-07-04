Открывшего стрельбу в ТЦ мужчину задержали в Тюмени

В региональном главке МВД сообщили, что полицейские задержали участников конфликта со стрельбой, произошедшего в одном из торговых центов города.

В полиции рассказали, что в среду в ТЦ «Кристалл» между двумя посетителями разгорелся конфликт, в результате которого один из мужчин достал пистолет и открыл стрельбу.

«Сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, вводился план «Перехват», в результате чего установлены и доставлены участники конфликта. В дальнейшем оперативники выяснили, что из-за личных неприязненных отношений ранее судимый неработающий гражданин ближнего зарубежья 1991 года рождения произвел три выстрела из травматического пистолета в 40-летнего мужчину», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Там отметили, что у одного из задержанных изъяты травматический пистолет и охотничий карабин, на мужчину составлены протоколы о незаконном хранении оружия.

В полиции добавили также, что в результате инцидента никто не пострадал.



Напомним, в среду в тюменском торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба, посетителей ТРЦ эвакуировали.