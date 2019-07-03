В тюменском торговом центре открыли стрельбу

В тюменском торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«В отдел полиции №1 УМВД по Тюмени поступило сообщение о факте стрельбы в торгово-развлекательном центре «Кристалл». Для установления обстоятельств случившегося на место выдвинулись наряды полиции», – сообщило ведомство, передает ТАСС.

Посетителей ТРЦ эвакуировали.

Бригада скорой помощи прибыла через четыре минуты после вызова к «Кристаллу», сам вызов поступил в 12.52 мск, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

На текущий момент обращений за медицинской помощью не было, медики продолжают дежурство.

В соцсетях опубликовали фотографии с места происшествия, на снимках видно, как от ТРЦ расходятся сотни посетителей.

ТРЦ «Кристалл» расположен в центре города, это один из самых крупных торговых центров Тюмени, его площадь составляет порядка 100 тыс. кв. метров.