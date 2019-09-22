В Саратове нашли тело девушки с 50 ножевыми ранениями

В подъезде жилого дома в Саратове обнаружили тело жестоко убитой 18-летней девушки, сообщают СМИ. Предположительно, девушку убили из-за пропавших 2 тыс. 300 рублей.

На теле погибшей насчитали 50 ножевых ранений, сообщает «РЕН ТВ».

По информации телеканала, подозреваемого в убийстве задержали. Им оказался 18-летний сосед убитой. Молодой человек рассказал, что совершил преступление из-за денег. По его словам, около месяца назад девушка была в гостях у подозреваемого вместе со своими друзьями, после чего из его квартиры пропали 2 тыс. 300 рублей. Он заподозрил в краже знакомую.

«Ты должна понимать, что для меня это не копейки, и за свой поступок тебе ответить придется кровью, во что бы это мне не обошлось», – приводит телеканал сообщение подозреваемого, которое он отправил убитой. «Подумай о себе, своей жизни, о своей семье. Стоит ли это все 2300 рублей?» – сказано в сообщении.

Ранее Свердловский областной суд приговорил к шести годам колонии жителя Невьянска, который на поминках жены убил двоих родственников, просивших у него денег на поездку в Турцию.