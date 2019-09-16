Житель Урала на поминках жены зарезал сноху, осужденную за убийство его сына

Свердловский областной суд приговорил к шести годам колонии жителя Невьянска, который на поминках жены убил двоих родственников, просивших у него денег на поездку в Турцию, сообщили в областном суде.

Убийство произошло 15 декабря 2018 года, когда жительница Невьянска вместе с братом пришла в дом к 78-летнему свекру Эдуарду Гопфауфу в день поминок по его жене.

Во время застолья разгорелся конфликт после того, как хозяин квартиры отказал гостям в просьбе дать деньги на поездку в Турцию. Как отметили в суде, сноха была ранее судима за убийство его сына. В ходе драки пенсионер кухонным зарезал женщину и ее брата, после чего пришел в полицию с повинной, передает РИА «Новости».

Свою вину он признал частично, заявив, что действовал в пределах необходимой обороны. В суде защита доказала, что пенсионер первым был ранен в голову.

«Свердловский областной суд признал Гопфауфа виновным по ч. 1 ст.105 УК РФ (Убийство) и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», – сообщили в суде.

Напомним, в четверг в ходе конфликта мужчина застрелил 39-летнюю жену в одной из квартир в Хорошево-Мневниках в Москве.