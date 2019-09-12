Мужчина застрелил жену в Москве

В ходе конфликта мужчина застрелил 39-летнюю жену в одной из квартир в Хорошево-Мневниках в Москве.

Об этом сообщает «Рен ТВ».

В данный момент обстоятельства произошедшего уточняются.

Накануне подобный инцидент произошел в Санкт-Петербурге. Там мужчина на глазах у детей выстрелил из травматического пистолета в затылок жене.

По предварительным данным, причиной конфликта стало то, что 34-летняя пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения, что не понравилось ее мужу.

Раненая женщина была экстренно госпитализирована, сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести. Ее муж был задержан.

Ранее также сообщалось, что мужчина из ревности убил бывшую жену в ходе ссоры на севере Москвы.