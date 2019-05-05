В Москве мужчина из ревности зарезал бывшую жену

Мужчина из ревности убил бывшую жену в ходе ссоры на севере Москвы, сообщила руководитель пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

Иванова уточнила, что инцидент произошел в ночь на воскресенье, 5 мая. «Находясь вблизи жилого дома, расположенного по улице Планетной в Москве, в ссоре на почве ревности мужчина нанес бывшей супруге несколько ударов ножом», – приводит ее слова ТАСС.

Женщина скончалась на месте происшествия. После этого мужчина пытался покончить с собой. Он был госпитализирован. После оказания медицинской помощи следователи приступят к проведению с ним следственных действий.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

В ноябре на юге Москвы задержали женщину, подозреваемую в убийстве своей приятельницы из ревности.