Протоиерей Смирнов придумал способ отучить от привычки ругаться матом

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов рассказал воспитанникам детдома «Павлин», как быстро и надолго отучить человека употреблять нецензурную лексику.

Отец Димитрий рассказал, что один из его подопечных мальчиков при нем ругался матом. «Я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается», – передает слова Смирнова «Интерфакс».

Он назвал это самым эффективным способом, однако лучше, когда «человек сам, своей волей, ставит себе препятствие» к этому.

«Я могу помочь: дать по морде – и все, лечится мгновенно», – пошутил протоиерей.

Смирнов известен своими высказываниями. Так, недавно он выступал против крещения детей, рожденных с помощью ЭКО, выступал против теории Дарвина и говорил о слабости женского ума.

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