В Крыму загорелся мужской монастырь

В Крыму в Космо-Дамиановском монастыре произошел пожар, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Площадь возгорания составила 300 кв. м. Пожар локализован, но существует угроза его распространения на лесной массив, передает «Интерфакс».

В МЧС сообщили, что жертв и пострадавших нет, монахи смогли самостоятельно покинуть здание.

Космо-Дамиановский мужской монастырь расположен недалеко от Алушты на юге полуострова на высоте около 800 метров над уровнем моря.

Ранее в торговом центре «Максим» во Владивостоке произошел пожар. Предположительно, возгорание случилось после взрыва газового баллона в кафе.