Названа предположительная причина пожара в одном из крупнейших ТЦ Владивостока

Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке мог начаться после взрыва газового баллона в кафе, сообщил представитель администрации Приморья.

Источник в правоохранительных органах Владивостока утверждает, что газовый баллон при взрыве отбросило на другую сторону улицы, передает РИА «Новости».

Представитель ГУ МЧС Приморского края в свою очередь не подтвердил версию о том, что причиной пожара в торговом центре мог стать взрыв газового баллона, передает ТАСС.

«Не могу подтвердить эту версию. Никаких версий причин пожара мы пока не озвучиваем. После его ликвидации начнет работу испытательная пожарная лаборатория, специалисты которой дадут свое заключение», – сказал представитель пресс-службы ведомства.

Пожар в торговом центре «Максим» на Проспекте 100-летия Владивостока, 57 начался около 6.00 (23.00 пятницы мск), огонь охватил 1 тыс. квадратных метров, в здании частично обрушились конструкции. По словам источника в силовых структурах, выгорели торговые точки на четырех их пяти этажей ТЦ. В 9.40 (2.40 мск) пожар был локализован.

В здании расположен крупный магазин бытовой техники, а также небольшие магазины одежды, обуви, ювелирные салоны, магазины для детей. Жилых домов и социальных объектов рядом с торговым центром нет.