Названа предположительная причина пожара в одном из крупнейших ТЦ Владивостока

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21 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 08:03  |  vz.ru
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Москва и Киев ради транзита газа забудут о долгах

Газовые отношения России с Украиной получили шанс на восстановлениеФото: Gleb Garanich/Reuters
Конструктивная и очень позитивная атмосфера – так охарактеризовали трехсторонние газовые переговоры Россия и Еврокомиссия. А украинский министр энергетики был готов договориться по транзиту уже сегодня. Такого оптимизма в отношениях двух стран не было уже давно. Однако для достижения полной договоренности Москве и Киеву придется пойти на существенные взаимные уступки. Подробности...
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Россия подготовилась к будущему хуже Италии, но лучше Турции

В рядах «Большой двадцатки» Россия заняла 12-е место по «Индексу готовности» стран к вызовам будущегоФото: Kevin Lamarque/Reuters
Страны следует сравнивать не только по нынешнему росту их экономик, но и по их способности решать ожидаемые, вероятные проблемы ближайшего будущего. Таким подходом руководствовались эксперты ВЦИОМа и клуба «Валдай», составляя «Индекс готовности» стран G20 к будущему. На первых строчках оказались США. Нашей же стране эксперты отвели только 12-е место. Как так получилось? Подробности...
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Расстрел полицейских в метро Москвы требует от МВД серьезных выводов

В поисках нового «майора Евсюкова» сотрудников МВД регулярно прогоняют через американский тестФото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Перестрелка между полицейскими на станции московского метро «Рязанский проспект» вызвала массу вопросов. Неясно, как убийца сумел пройти все проверки, попасть на службу и даже получить табельное оружие. Вопрос и к сотрудникам службы собственной безопасности, которые оказались неготовыми к задержанию вооруженного подозреваемого. Эксперты говорят о ряде существенных проблем в органах внутренних дел. Подробности...
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Эстония потребовала от Украины ускорения

Многие на Украине все еще верят в евроинтеграциюФото: Vasily Fedosenko/Reuters
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что в Европе растет усталость от Украины. Причина этого – отсутствие перемен, коррупция и засилье олигархов. Президент рассказала, какие действия Киева могут изменить мнение европейских политиков, которые видят все меньше причин для продления антироссийских санкций. Но выполнить эти условия Украине будет практически невозможно. Подробности...
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Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
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Американский генерал угрожает моей земле

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Давайте попробуем на минутку представить, как действовали бы Соединенные Штаты в случае нападения на Калининград. У Пентагона богатый исторический опыт ковровых бомбардировок. Одна проблема – не самое лучшее знание географии. Подробности...
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Сексуальные ориентации только кажутся элитарными

Андрей Бабицкий, журналист
Левацкая интеллигенция на Западе сосредоточила в своих руках колоссальную власть и может подвергнуть остракизму всякого, кто выступает против ее нововведений. А они становятся все более многообразными: от нескольких десятков гендерных идентичностей до людоедства. Подробности...
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Письмо священников каждый прочитал по-своему

Сергей Худиев, публицист, богослов
Нет ничего плохого или неправильного в том, чтобы стремиться к облегчению участи заключенных; беда может прятаться в деталях, потому что заступаться можно по–разному. Можно искренне хотеть добра и послужить злу. Подробности...
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              Названа предположительная причина пожара в одном из крупнейших ТЦ Владивостока

                 21 сентября 2019, 06:31
              Фото: кадр из видео
              Текст: Антон Никитин

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              Пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке мог начаться после взрыва газового баллона в кафе, сообщил представитель администрации Приморья.

              Источник в правоохранительных органах Владивостока утверждает, что газовый баллон при взрыве отбросило на другую сторону улицы, передает РИА «Новости».

              Представитель ГУ МЧС Приморского края в свою очередь не подтвердил версию о том, что причиной пожара в торговом центре мог стать взрыв газового баллона, передает ТАСС.

              «Не могу подтвердить эту версию. Никаких версий причин пожара мы пока не озвучиваем. После его ликвидации начнет работу испытательная пожарная лаборатория, специалисты которой дадут свое заключение», – сказал представитель пресс-службы ведомства.

              Пожар в торговом центре «Максим» на Проспекте 100-летия Владивостока, 57 начался около 6.00 (23.00 пятницы мск), огонь охватил 1 тыс. квадратных метров, в здании частично обрушились конструкции. По словам источника в силовых структурах, выгорели торговые точки на четырех их пяти этажей ТЦ. В 9.40 (2.40 мск) пожар был локализован.

              В здании расположен крупный магазин бытовой техники, а также небольшие магазины одежды, обуви, ювелирные салоны, магазины для детей. Жилых домов и социальных объектов рядом с торговым центром нет.


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