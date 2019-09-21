Во Владивостоке загорелся один из крупнейших торговых центров

На пульт пожарной охраны города Владивостока поступило сообщение о пожаре в торговом центре, сообщили в региональном главке МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарной охраны в 06.06 (23.06 мск пятницы). По указанному адресу: Проспект 100-летия Владивостока, 57 находится ТЦ «Максим» общей площадью 16 тыс. кв. метров, в котором расположены более 200 магазинов, передает ТАСС.

«Немедленно на место были направлены пожарные расчеты, которые прибыли по указанному адресу уже спустя 6 минут. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составляет 1000 кв. метров», – сообщили в региональном главке МЧС.

Торговый центр находится на одной из главных магистралей города, между двумя крупными жилыми микрорайонами. Это обособленно стоящее пятиэтажное здание с пристройкой, жилых домов и социальных объектов рядом нет. В торговом центре расположен крупный магазин бытовой техники, а также небольшие магазины одежды, обуви, ювелирные салоны, магазины для детей. На момент пожара торговый центр был закрыт.

В МЧС отметили, что тушение пожара продолжается.

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