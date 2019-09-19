В Грозном загорелся крупный ТЦ

В торгово-развлекательном центре «Гранд парк» в Грозном начался пожар – горит магазин на первом этаже, сообщили в пресс-службе МЧС по Чечне.

«Пожар в торговом центре «Гранд парк». Горит магазин на первом этаже. На место направлены силы и средства по повышенному рангу вызова», – передает ТАСС сообщение МЧС.