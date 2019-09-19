Кадыров объявил о ликвидации пожара в грозненском ТРК «Гранд-Парк»

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что пожар, начавшийся в четверг вечером в правом крыле грозненского торгово-развлекательного комплекса «Гранд-Парк», потушен, жертв и пострадавших нет.

«Пожар потушен!», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

«По данным правоохранительных органов, жертв и пострадавших нет», – уточнил глава республики.

«Любителям сочинять и тиражировать сплетни сообщаю, что информация о пожаре носит открытый характер», – отметил Кадыров, добавив, что причины, приведшие к возгоранию, выясняются.

Ранее в пресс-службе управления МЧС по Чеченской Республике сообщили, что возгорание произошло на третьем этаже, площадь пожара достигла 700 кв. метров, передает ТАСС.

Торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Гранд-парк» – самый крупный торгово-развлекательный центр Чечни, расположен в центре Грозного на проспекте Кадырова. По данным из открытых источников, в здании ТРЦ более 20 магазинов, кинотеатр, развлекательный клуб, детский развлекательный парк. Рядом с торговым центром расположена наземная и подземная парковки.

Напомним, в четверг вечером в Грозном загорелся крупный ТЦ.