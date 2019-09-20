В Госдуме собрались ввести штрафы для Facebook и Google

В Госдуме подготовят поправки в законодательство, чтобы Facebook и Google несли ответственность за нарушения российских законов, сообщил глава комиссии нижней палаты парламента по расследованию вмешательства во внутренние дела России извне Василий Пискарев.

«Оказывается, вся повестка формируется за границей, в Америке, у нас нет полноценного юридически значимого офиса, с которым можно вести диалог», – приводит его слова РИА «Новости».

Он отметил, что в данном случае есть необходимость проработать инициативы законодательные с тем, чтобы «такого рода гиганты несли ответственность по российскому законодательству».

Пискарев сообщил, что представителей компаний Google и Facebook пригласят на следующее заседание комиссии, передает ТАСС.

В середине сентября начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявлял, что реклама на платформах таких компаний, как Google, может быть лазейкой для вмешательства во внутренние дела страны.