Груз наркотиков обнаружили на обслуживающем космодром в Куру судне

Французская полиция пресекла попытку перевозки наркотиков на грузовом судне, которое обслуживает космодром в Куру (Французская Гвиана), сообщают местные СМИ.

Газета Le Parisien и агентство AFP сообщили, что инцидент произошел еще 5 августа, однако о нем стало известно только сейчас, передает ТАСС.

Судно было специально оборудовано для перевозки первой ступени ракеты «Ариан», а также элементов носителей «Союз» и «Вега».

Оно останавливается в порту Париакабо, обслуживающий Гвианский космический центр, и находится под строгой охраной.

5 августа судно отходило от причала, так как ему предстоял рейс во Францию. В этот момент от его кормы оторвался небольшой, незаметно укрепленный за бортом контейнер.

Когда полиция и таможенники его выловили и вскрыли, в нем оказались наркотики.

В четверг прокурор города Кайенна (административный центр Французской Гвианы) Самюэль Финьель сообщил, что «внутри контейнера было около 8 кг кокаина».

Расследование поручено специальной межрегиональной группе юридической полиции, базирующейся в городе Фор-де-Франс (Мартиника).

Прокурор уточнил, что это подразделение выбрано потому, что «располагает большими возможностями для подобного расследования».

Корпорация Arianespace и Национальный центр космических исследований (Cnes), к которым агентство AFP обратилось за разъяснениями, никак не прокомментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что на корабле в африканской республике Кабо-Верде арестовали кокаиновый груз.

До этого стало известно, что матросы американского авианосца «Рональд Рейган» привлечены к ответственности за употребление наркотиков.