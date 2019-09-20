Впервые раскрыты подробные характеристики МиГ-35

Самолетостроительная корпорация «МиГ» впервые опубликовала подробные технические характеристики истребителя МиГ-35.

Как сообщили в корпорации, МиГ-35 является вершиной семейства самолетов марки «МиГ».

«Самолеты МиГ-35 (одноместный) и МиГ-35Д (двухместный) созданы с широким использованием технологий истребителей 5-го поколения. Для серийного производства самолетов модернизирована и успешно функционирует производственно-технологическая база, обеспечивающая возможность выпуска самолетов высокими темпами и с высоким уровнем качества», – говорится в сообщении на сайте корпорации.

В сообщении указано, что истребитель предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также поражения подвижных и неподвижных наземных (надводных) целей.



Среди основных преимуществ самолета разработчиком названы: сниженная радиолокационная заметность, четырехкратное резервирование по всем каналам управления, авионика нового поколения, оптико-локационая станция и нашлемная система целеуказания и индикации. Также, на самолете установлено современное информационно-управляющее поле кабины с высоким уровнем автоматизации.

МиГ-35 оснащается новыми двигателями с увеличенной тягой, имеет возможность дозаправки топливом в полете и выполнения роли танкера. Кроме того, полностью унифицирован одноместный и двухместный варианты самолета по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям.В корпорации указали также основные летно-технические характеристики МиГ-35:

Экипаж – 1 или 2 человека

Максимальный взлетный вес – 24 тыс.500 кг.

Максимальная внешняя нагрузка – 6 500 кг.

Максимальная тяга – до 18 000 кгс.

Максимальная скорость – 2 100 км/ч

Практический потолок – 16 тыс.м.

Максимальная эксплуатационная перегрузка – 9G

Максимальная дальность полета – 3тыс. км.

«На девяти точках внешней подвески может располагаться широкий спектр вооружения: управляемые ракеты класса «воздух-воздух» малой, средней и большой дальностей, ракеты класса «воздух-поверхность», предназначенные для поражения наземных (надводных) целей, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг, встроенная автоматическая 30-мм пушка», – описывают разработчики вооружение истребителя.

Напомним, 28 августа гендиректор РСК «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что серийное производство новейшего истребителя МиГ-35 уже началось, в покупкой самолета уже заинтересовалась Малайзия.

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