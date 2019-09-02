Пушков назвал паранойей жалобы Латвии на «советскую оккупацию»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ответил на заявление главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса о том, что в России «впали в истерику», не признавая «советскую оккупацию» Латвии.

Сенатор назвал национальную идею латвийской элиты паранойей.

«В России по поводу заявлений из Риги никто не нервничает. Истерику нон-стоп вокруг России устраивают в Латвии и длится она уже четверть века. Уже и в НАТО приняли, и в ЕС, а все не успокоятся», – написал Пушков в Twitter.

В России по поводу заявлений из Риги никто не нервничает. Истерику нон-стоп вокруг России устраивают в Латвии и длится она уже четверть века. Уже и в НАТО приняли, и в ЕС, а все не успокоятся. Видно, нет другой национальной идеи у латвийской элиты. Название этой идеи - паранойя. https://t.co/KWDfEA8kuF — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 2 сентября 2019 г.

Ранее Ринкевичс заявил, что балтийские республики никогда не входили в СССР, а были им «оккупированы». Пушков в ответ заявил, что политик элементарно «не знает, что такое оккупация».

Российское посольство в Латвии ранее подчеркивало, что «согласно конституции СССР и союзному договору Латвийская ССР вышла из состава СССР и стала независимым государством». В дипмиссии отмечали, что «нельзя выйти, предварительно не войдя».

Газета ВЗГЛЯД ранее подсчитала, сколько «русские оккупанты» вложили в страны Прибалтики.